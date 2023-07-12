Хрустящие картофельные шарики с тунцом и сыром – отличное блюдо к обеденному столу, или их также можно подать в качестве закуски в любимый соус.

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Хрустящая, золотистая корочка, которую все так любят, как во фритюре, но готовятся они в духовке. Полезно и вкусно – обязательно попробуйте!

Картофельные шарики с тунцом и сыром

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов картофеля (4 – 5 штук)

– 150 граммов тунца

– 50 граммов яйца (1 штука)

– 40 граммов твердого сыра

– 25 граммов муки (1 ложка с горкой)

– соль (по вкусу).

Дополнительно:

– 50 граммов яйца (1 шт.);

– 50 грамм панировочных сухарей.

Приготовление:

Нарезаем небольшими кусочками тостовой хлеб и подсушиваем в духовке или микроволновке.

Когда сухари охладятся, их можно перебить в блендере или натереть на терке.

Приготовим картофельные шарики с тунцом: варим картофель до готовности, сливаем воду и делаем пюре.

Оставляем картофельное пюре, чтобы оно полностью остыло.

Натираем холодное пюре на мелкой терке.

Добавляем в картофель тунец, яйцо, сыр, муку и перемешиваем.

Если нужно, добавляем немного соли.

Формируем шарики из теста.

Окунаем в яйцо, а затем обваливаем в панировочных сухарях и кладем на противень с пергаментом.

Отправляем выпекаться шарики в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!

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