Хрусткі картопляні кульки з тунцем і сиром – відмінна страва до обіднього столу, або їх також можна подати як закуску до улюбленого соусу.

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Хрустка, золотава скоринка, яку всі так полюбляють, як у фритюрі, але готуються вони у духовці. Корисно та дуже смачно – обов'язково спробуйте!

Картопляні кульки з тунцем та сиром

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Нарізаємо невеликими шматочками тостовий хліб та підсушуємо у духовці або мікрохвильовці.
  • Коли сухарі охолонуть, їх можна перебити в блендері або натерти на тертці.
  • Приготуємо картопляні кульки з тунцем: варимо картоплю до готовності, зливаємо воду і робимо пюре.
  • Залишаємо картопляне пюре, щоб воно повністю охолонуло.
  • Натираємо холодне пюре на дрібній тертці.
  • Додаємо до картоплі тунець, яйце, сир, борошно та перемішуємо.
  • Якщо потрібно, додаємо трішки солі.
  • Формуємо кульки з тіста.
  • Занурюємо в яйце, а потім обвалюємо в панірувальних сухарях та кладемо на деко з пергаментом.
  • Відправляємо випікатися кульки у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Смачного!