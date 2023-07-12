Хрусткі картопляні кульки з тунцем і сиром – відмінна страва до обіднього столу, або їх також можна подати як закуску до улюбленого соусу.

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Хрустка, золотава скоринка, яку всі так полюбляють, як у фритюрі, але готуються вони у духовці. Корисно та дуже смачно – обов'язково спробуйте!

Картопляні кульки з тунцем та сиром

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів картоплі (4 – 5 штук)

– 150 грамів тунця

– 50 грамів яйця (1 штука)

– 40 грамів твердого сиру

– 25 грамів борошна (1 ложка з гіркою)

– сіль (на смак).

Додатково:

– 50 грамів яйця (1 шт.);

– 50 грамів панірувальних сухарів.

Приготування:

Нарізаємо невеликими шматочками тостовий хліб та підсушуємо у духовці або мікрохвильовці.

Коли сухарі охолонуть, їх можна перебити в блендері або натерти на тертці.

Приготуємо картопляні кульки з тунцем: варимо картоплю до готовності, зливаємо воду і робимо пюре.

Залишаємо картопляне пюре, щоб воно повністю охолонуло.

Натираємо холодне пюре на дрібній тертці.

Додаємо до картоплі тунець, яйце, сир, борошно та перемішуємо.

Якщо потрібно, додаємо трішки солі.

Формуємо кульки з тіста.

Занурюємо в яйце, а потім обвалюємо в панірувальних сухарях та кладемо на деко з пергаментом.

Відправляємо випікатися кульки у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Смачного!

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