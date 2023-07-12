Хрусткі картопляні кульки з тунцем і сиром – відмінна страва до обіднього столу, або їх також можна подати як закуску до улюбленого соусу.
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Хрустка, золотава скоринка, яку всі так полюбляють, як у фритюрі, але готуються вони у духовці. Корисно та дуже смачно – обов'язково спробуйте!
Картопляні кульки з тунцем та сиром
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо невеликими шматочками тостовий хліб та підсушуємо у духовці або мікрохвильовці.
- Коли сухарі охолонуть, їх можна перебити в блендері або натерти на тертці.
- Приготуємо картопляні кульки з тунцем: варимо картоплю до готовності, зливаємо воду і робимо пюре.
- Залишаємо картопляне пюре, щоб воно повністю охолонуло.
- Натираємо холодне пюре на дрібній тертці.
- Додаємо до картоплі тунець, яйце, сир, борошно та перемішуємо.
- Якщо потрібно, додаємо трішки солі.
- Формуємо кульки з тіста.
- Занурюємо в яйце, а потім обвалюємо в панірувальних сухарях та кладемо на деко з пергаментом.
- Відправляємо випікатися кульки у розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Смачного!