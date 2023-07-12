Полезно и вкусно: рецепт картофельных шариков с тунцом и сыром

12 июля 2023, 14:24
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Источник:

Елизавета Глинская

Когда мы на диете особенно хочется чего-то жареного, не слишком полезного. Но всегда есть выход – можно приготовить вкусное блюдо в духовке.

Хрустящие картофельные шарики с тунцом и сыром – отличное блюдо к обеденному столу, или их также можно подать в качестве закуски в любимый соус.

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Хрустящая, золотистая корочка, которую все так любят, как во фритюре, но готовятся они в духовке. Полезно и вкусно – обязательно попробуйте!

Картофельные шарики с тунцом и сыром

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов картофеля (4 – 5 штук)
– 150 граммов тунца
– 50 граммов яйца (1 штука)
– 40 граммов твердого сыра
– 25 граммов муки (1 ложка с горкой)
– соль (по вкусу).
Дополнительно:
– 50 граммов яйца (1 шт.);
– 50 грамм панировочных сухарей.

Приготовление:

  • Нарезаем небольшими кусочками тостовой хлеб и подсушиваем в духовке или микроволновке.
  • Когда сухари охладятся, их можно перебить в блендере или натереть на терке.
  • Приготовим картофельные шарики с тунцом: варим картофель до готовности, сливаем воду и делаем пюре.
  • Оставляем картофельное пюре, чтобы оно полностью остыло.
  • Натираем холодное пюре на мелкой терке.
  • Добавляем в картофель тунец, яйцо, сыр, муку и перемешиваем.
  • Если нужно, добавляем немного соли.
  • Формируем шарики из теста.
  • Окунаем в яйцо, а затем обваливаем в панировочных сухарях и кладем на противень с пергаментом.
  • Отправляем выпекаться шарики в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак