Полезно и вкусно: рецепт картофельных шариков с тунцом и сыром

Когда мы на диете особенно хочется чего-то жареного, не слишком полезного. Но всегда есть выход – можно приготовить вкусное блюдо в духовке.

Хрустящие картофельные шарики с тунцом и сыром – отличное блюдо к обеденному столу, или их также можно подать в качестве закуски в любимый соус.

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Хрустящая, золотистая корочка, которую все так любят, как во фритюре, но готовятся они в духовке. Полезно и вкусно – обязательно попробуйте!

Картофельные шарики с тунцом и сыром

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 400 граммов картофеля (4 – 5 штук)– 150 граммов тунца– 50 граммов яйца (1 штука)– 40 граммов твердого сыра– 25 граммов муки (1 ложка с горкой)– соль (по вкусу).– 50 граммов яйца (1 шт.);– 50 грамм панировочных сухарей.

Приготовление:

Нарезаем небольшими кусочками тостовой хлеб и подсушиваем в духовке или микроволновке.

Когда сухари охладятся, их можно перебить в блендере или натереть на терке.

Приготовим картофельные шарики с тунцом: варим картофель до готовности, сливаем воду и делаем пюре.

Оставляем картофельное пюре, чтобы оно полностью остыло.

Натираем холодное пюре на мелкой терке.

Добавляем в картофель тунец, яйцо, сыр, муку и перемешиваем.

Если нужно, добавляем немного соли.

Формируем шарики из теста.

Окунаем в яйцо, а затем обваливаем в панировочных сухарях и кладем на противень с пергаментом.

Отправляем выпекаться шарики в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Приятного аппетита!

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