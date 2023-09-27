Вкусный влажный лимонно-маковый кекс к чаю или кофе

Домашняя выпечка самая вкусная, здесь и сомнений нет. Но ведь не всегда у нас есть большой ассортимент продуктов, чтобы приготовить что-нибудь на скорую руку, а с этим рецептом все возможно.

Вкусный влажный лимонно-маковый кекс сочетает в себе не только изысканный вкус, но и доступность по ингредиентам. Лимон и мак – одно из самых популярных сочетаний в выпечке. Этот кекс просто идеален, а готовится быстро и просто.

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Подавайте его чаю или кофе, на семейные застолья или уютные посиделки с коллегой.

Рецепт лимонно-макового кекса

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 2 яйца;– 125 граммов сахара;– щепотка соли;– 100 граммов молока;– 50 граммов масла;– 100 граммов лимонного фреша;– 230 граммов муки;– 5 граммов разрыхлителя;– 30 граммов мака;– цедра 1 лимона.– 75 граммов воды;– 75 граммов сахара;– 75 граммов лимонного сока.– 100 граммов сахарной пудры;– 15 граммов лимонного сока.

Приготовление:

Для теста яйца, сахар и соль взбиваем миксером в пышную светлую пену (7 – 8 минут). Продолжая взбивать на самых низких оборотах, добавляем молоко, растительное масло и лимонный фреш.

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, мак, цедру лимона и перемешиваем до однородности.

Переливаем в форму с пергаментом и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут, затем еще 15 минут при 180 градусах. ⠀

Для пропитки воду, сахар и лимонный фреш доводим до кипения и пропитываем горячий кекс. ⠀

Для глазури сахарную пудру сочетаем с лимонным фрешем до желаемой консистенции и покрываем охлажденный кекс.

Посыпаем цедрой и убираем в холодильник до застывания глазури.

Приятного аппетита!

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