Вкусный влажный лимонно-маковый кекс к чаю или кофе
27 сентября 2023, 17:50Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Домашняя выпечка самая вкусная, здесь и сомнений нет. Но ведь не всегда у нас есть большой ассортимент продуктов, чтобы приготовить что-нибудь на скорую руку, а с этим рецептом все возможно.
Вкусный влажный лимонно-маковый кекс сочетает в себе не только изысканный вкус, но и доступность по ингредиентам. Лимон и мак – одно из самых популярных сочетаний в выпечке. Этот кекс просто идеален, а готовится быстро и просто.
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Подавайте его чаю или кофе, на семейные застолья или уютные посиделки с коллегой.
Рецепт лимонно-макового кекса
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 2 яйца;
– 125 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 100 граммов молока;
– 50 граммов масла;
– 100 граммов лимонного фреша;
– 230 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 30 граммов мака;
– цедра 1 лимона.
Для пропитки:
– 75 граммов воды;
– 75 граммов сахара;
– 75 граммов лимонного сока.
Для глазури:
– 100 граммов сахарной пудры;
– 15 граммов лимонного сока.
Приготовление:
- Для теста яйца, сахар и соль взбиваем миксером в пышную светлую пену (7 – 8 минут). Продолжая взбивать на самых низких оборотах, добавляем молоко, растительное масло и лимонный фреш.
- Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, мак, цедру лимона и перемешиваем до однородности.
- Переливаем в форму с пергаментом и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут, затем еще 15 минут при 180 градусах. ⠀
- Для пропитки воду, сахар и лимонный фреш доводим до кипения и пропитываем горячий кекс. ⠀
- Для глазури сахарную пудру сочетаем с лимонным фрешем до желаемой консистенции и покрываем охлажденный кекс.
- Посыпаем цедрой и убираем в холодильник до застывания глазури.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить лимонный пирог с ягодами.