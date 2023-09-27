Смачнющий вологий лимонно-маковий кекс поєднує у собі не тільки вишуканий смак, а й доступність по інгредієнтах. Лимон та мак одне з найпопулярніших поєднань у випічці. Цей кекс просто ідеальний, а готується швидко та просто.

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Подавайте його чаю чи кави, на родинні застілля чи затишні посиденьки з коліжанкою.

Рецепт лимонно-макового кексу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Для тіста яйця, цукор та сіль збиваємо міксером до пишної світлої піни (7 – 8 хвилин). Продовжуючи збивати на найнижчих обертах, додаємо молоко, олію та лимонний фреш.
  • Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, мак, цедру лимона та перемішуємо до однорідності.
  • Переливаємо у форму з пергаментом та випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 45 хвилин, а потім ще 15 хвилин при 180 градусах. ⠀
  • Для просочення воду, цукор та лимонний фреш доводимо до кипіння та просочуємо гарячий кекс. ⠀
  • Для глазурі цукрову пудру поєднуємо з лимонним фрешем до бажаної консистенції та покриваємо охолоджений кекс.
  • Посипаємо цедрою та прибираємо у холодильник до застигання глазурі.

Смачного!