Кекс "Зебра" на кефире, который станет настоящим открытием домашней выпечки
2 октября 2023, 12:33Читати новину українською
Источник:Готовим с Юлией
Искали оригинальный и одновременно простой рецепт домашней выпечки? Попробуйте кекс "Зебра" на кефире, который станет настоящим украшением стола.
Чтобы приготовить кекс, не нужно иметь особые навыки или знания. По этому рецепту он выйдет с первого раза, а результат ошеломит каждого. Кекс "Зебра" не только вкусен, но и яркий, ведь чередуется коричневыми и белыми слоями.
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Рецепт кекса "Зебра" на кефире
- Время: 70 минут
- Порции: 4
– 3 яйца
– 150 граммов сахара
– 50 граммов масла
– 50 граммов сливочного масла
– 200 граммов кефира
– 0,5 чайной ложки соды
– 200 граммов муки
– 2 столовые ложки какао.
Приготовление:
- Взбиваем куриные яйца с сахаром до белого состояния. Добавляем растопленное сливочное масло – перемешиваем.
- Вливаем кефир и тушим содой. В конце высыпаем просеянную муку и перемешиваем до состояния однородного теста.
- Разделяем тесто на две части, в одну добавляем какао и выкладываем слоями в форму.
- Выпекаем кекс в духовке при 170 градусах 60 минут.
- Готовый кекс охлаждаем и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочный пирог с двойной корочкой.