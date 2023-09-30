Яблочный пирог – популярный вариант домашней выпечки, который хоть раз готовил каждый. У нас есть интересный рецепт сладкого десерта с двойной корочкой, тающей во рту.
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Подавайте такую домашнюю выпечку к обыденному или праздничному столу, берите с собой на работу или угощайте друзей на отдыхе на природе.
Рецепт яблочного пирога
- Время: 4 часа
- Порции: 6
Приготовление:
- Пальцами смешиваем вместе муку, натертое на терке масло и соль в большой миске. Разминаем все пока масло хорошо не соединится. Постепенно вливаем 2 – 4 столовых ложки очень холодной воды в смесь, вымешивая, добавляя воду, пока тесто не станет однородным.
- Переложите тесто на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность, вымешивайте, пока не образуется гладкий шар. Разделите тесто пополам и сформуйте 2 шарика. Оберните каждую пищевую пленку. Охлаждайте не менее 2 часов или до ночи в холодильнике.
- Достаем одну часть теста и кладем на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность. Даем постоять при комнатной температуре, пока чуть-чуть не размякнет, примерно 5 минут.
- Посыпаем мукой и раскатываем в круг. Осторожно перекладываем тесто в стеклянную форму для пирога. Охлаждаем в холодильнике.
- Разогреваем духовку до 200 – 210 градусов.
- Для начинки смешиваем очищенные и нарезанные произвольными кусочками яблоки, присыпаем сахаром, мукой, солью и молотой корицей. Ложкой выкладываем смесь в подготовленный пирог, выкладываем на яблоки кубики масла.
- Достаем другой кусочек теста, оставляем его "отдохнуть" на 5 минут и раскатываем. Нарезаем тесто на 12 полосок.
- Разложите полоски в форме решетки поверх начинки. Загните края теста вниз и сомните пальцами или вилкой.
- Выпекаем пирог в разогретой духовке 15 минут. Убавьте температуру духовки до 180 градусов и продолжайте выпекать еще 45 минут. Неплотно накройте алюминиевой фольгой, чтобы предотвратить чрезмерное подрумянивание.
- Продолжайте выпекать, пока сок не станет густым и пузырчатым, корочка не станет золотисто-коричневой, а яблоки не станут мягкими – примерно 30 минут. Переложите пирог на решетку и остудите не менее 1 часа.
Приятного аппетита!