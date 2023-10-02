Чтобы приготовить кекс, не нужно иметь особые навыки или знания. По этому рецепту он выйдет с первого раза, а результат ошеломит каждого. Кекс "Зебра" не только вкусен, но и яркий, ведь чередуется коричневыми и белыми слоями.

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Рецепт кекса "Зебра" на кефире

Время: 70 минут

70 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца

– 150 граммов сахара

– 50 граммов масла

– 50 граммов сливочного масла

– 200 граммов кефира

– 0,5 чайной ложки соды

– 200 граммов муки

– 2 столовые ложки какао.

Приготовление:

Взбиваем куриные яйца с сахаром до белого состояния. Добавляем растопленное сливочное масло – перемешиваем.

Вливаем кефир и тушим содой. В конце высыпаем просеянную муку и перемешиваем до состояния однородного теста.

Разделяем тесто на две части, в одну добавляем какао и выкладываем слоями в форму.

Выпекаем кекс в духовке при 170 градусах 60 минут.

Готовый кекс охлаждаем и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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