Чтобы приготовить кекс, не нужно иметь особые навыки или знания. По этому рецепту он выйдет с первого раза, а результат ошеломит каждого. Кекс "Зебра" не только вкусен, но и яркий, ведь чередуется коричневыми и белыми слоями.

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Рецепт кекса "Зебра" на кефире

  • Время: 70 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Взбиваем куриные яйца с сахаром до белого состояния. Добавляем растопленное сливочное масло – перемешиваем.
  • Вливаем кефир и тушим содой. В конце высыпаем просеянную муку и перемешиваем до состояния однородного теста.
  • Разделяем тесто на две части, в одну добавляем какао и выкладываем слоями в форму.
  • Выпекаем кекс в духовке при 170 градусах 60 минут.
  • Готовый кекс охлаждаем и подаем на стол.

Приятного аппетита!