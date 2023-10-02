Щоб приготувати кекс не потрібно мати особливі навички чи знання. За цим рецептом він вийде з першого разу, а результат приголомшить кожного. Кекс "Зебра" не тільки смачний, а й яскравий, адже чергується коричневими і білими шарами.
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Рецепт кексу "Зебра" на кефірі
- Час: 70 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Збиваємо курячі яйця з цукром до білого стану. Додаємо розтоплене вершкове масло та олію – перемішуємо.
- Вливаємо кефір та гасимо содою. Наприкінці висипаємо просіяне борошно та перемішуємо до стану однорідного тіста.
- Розділяємо тісто на дві частини, в одну додаємо какао і викладаємо шарами у форму.
- Випікаємо кекс у духовці при 170 градусах 60 хвилин.
- Готовий кекс охолоджуємо та подаємо до столу.
Смачного!