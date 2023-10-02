Щоб приготувати кекс не потрібно мати особливі навички чи знання. За цим рецептом він вийде з першого разу, а результат приголомшить кожного. Кекс "Зебра" не тільки смачний, а й яскравий, адже чергується коричневими і білими шарами.

Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу

Рецепт кексу "Зебра" на кефірі

Час: 70 хвилин

70 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 яйця

– 150 грамів цукру

– 50 грамів олії

– 50 грамів вершкового масла

– 200 грамів кефіру

– 0,5 чайної ложки соди

– 200 грамів борошна

– 2 столові ложки какао.

Приготування:

Збиваємо курячі яйця з цукром до білого стану. Додаємо розтоплене вершкове масло та олію – перемішуємо.

Вливаємо кефір та гасимо содою. Наприкінці висипаємо просіяне борошно та перемішуємо до стану однорідного тіста.

Розділяємо тісто на дві частини, в одну додаємо какао і викладаємо шарами у форму.

Випікаємо кекс у духовці при 170 градусах 60 хвилин.

Готовий кекс охолоджуємо та подаємо до столу.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучний пиріг з подвійною скоринкою.