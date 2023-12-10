Новогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье

Популярному салату Оливье исполнилось уже более 160 лет. За это время он стал любимым блюдом многих поколений украинцев.

Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой.

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Рецепт классического Оливье

Врем : 55 минут

: 55 минут Порций: 8

– 6 картофелин;– 2 морковки;– 400 граммов вареной колбасы;– 5 соленых огурцов;– 4 яйца;– 1 луковица;– 300 граммов майонеза;– 400 граммов зеленого горошка;– соль, перец, зелень по вкусу.



Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos

Приготовление:

Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать. Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками. Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Украсьте салат зеленью и подавайте.