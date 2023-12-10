Новогодняя классика, которая никогда не устареет: традиционный рецепт Оливье
10 декабря 2023, 11:10Читати новину українською
Источник:"Файные рецепты"
Популярному салату Оливье исполнилось уже более 160 лет. За это время он стал любимым блюдом многих поколений украинцев.
Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой.
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Рецепт классического Оливье
- Врем: 55 минут
- Порций: 8
– 6 картофелин;
– 2 морковки;
– 400 граммов вареной колбасы;
– 5 соленых огурцов;
– 4 яйца;
– 1 луковица;
– 300 граммов майонеза;
– 400 граммов зеленого горошка;
– соль, перец, зелень по вкусу.
Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать.
- Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками.
- Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
- Украсьте салат зеленью и подавайте.