Цей бюджетний та смачний салат вже став класикою новорічного стола. Попри те, що є безліч версій приготування Олів'є, ми пропонуємо зробити традиційний з вареною ковбасою.

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Рецепт класичного Олів'є

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 8

Класика, що ніколи не застаріє: рецепт класичного Олів'є на Новий рік
Олів'є можна подавати навіть в тарталетках / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Помиті картоплю, моркву та яйця відваріть і охолодіть. Картоплю краще варити заздалегідь, адже так буде легше її нарізати.
  2. Почистьте овочі та яйця. Наріжте картоплю, моркву, ковбасу, огірки, яйця й цибулю кубиками.
  3. Додайте зелений горошок, злегка посоліть, поперчіть та заправте майонезом.
  4. Прикрасьте салат зеленню та подавайте.