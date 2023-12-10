Цей бюджетний та смачний салат вже став класикою новорічного стола. Попри те, що є безліч версій приготування Олів'є, ми пропонуємо зробити традиційний з вареною ковбасою.
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Рецепт класичного Олів'є
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 8
Олів'є можна подавати навіть в тарталетках / Фото Depositphotos
Приготування:
- Помиті картоплю, моркву та яйця відваріть і охолодіть. Картоплю краще варити заздалегідь, адже так буде легше її нарізати.
- Почистьте овочі та яйця. Наріжте картоплю, моркву, ковбасу, огірки, яйця й цибулю кубиками.
- Додайте зелений горошок, злегка посоліть, поперчіть та заправте майонезом.
- Прикрасьте салат зеленню та подавайте.