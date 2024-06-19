Никогда не догадаетесь, что там есть кефир: как приготовить клубничное смузи
19 июня 2024, 15:40Читати новину українською
Источник:Cookpad
Наступил сезон клубники, поэтому пришло время наслаждаться вкусным и ароматным смузи. Попробуйте приготовить его с кефиром.
Кефир придаст приятной кислинки. Кроме того, смузи готовятся просто элементарно
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Смузи с клубникой и кефиром
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 200 миллилитров кефира 1%;
– 50 граммов клубники;
– 1 столовая ложка овсянки;
– сахар или сахарозаменитель по вкусу.
Клубника – идеальный ингредиент для смузи / Фото Unsplash
Приготовление:
- Хорошо помойте клубнику и удалите плодоножки.
- Поместите в блендер кефир, клубнику, овсянку и сахар, если надо.
- Взбивайте около 2 минут, после чего дайте настояться 10 минут.
- Перед подачей украсьте мятой и клубникой.