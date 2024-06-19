Кефір додасть приємної кислинки. Окрім того, смузі готуються просто елементарно

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Смузі з полуницею та кефіром

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Ніколи не здогадаєтесь, що там є кефір: як приготувати полуничне смузі
Полуниця – ідеальний інгредієнт для смузі / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Добре помийте полуницю та видаліть плодоніжки.
  2. Помістіть у блендер кефір, полуницю, вівсянку та цукор, якщо треба.
  3. Збивайте близько 2 хвилин, після чого дайте настоятися 10 хвилин.
  4. Перед подачею прикрасьте м'ятою та полуницею.