Ніколи не здогадаєтесь, що там є кефір: як приготувати полуничне смузі

Кефір додасть приємної кислинки. Окрім того, смузі готуються просто елементарно
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Смузі з полуницею та кефіром
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Полуниця – ідеальний інгредієнт для смузі / Фото Unsplash
Приготування:
- Добре помийте полуницю та видаліть плодоніжки.
- Помістіть у блендер кефір, полуницю, вівсянку та цукор, якщо треба.
- Збивайте близько 2 хвилин, після чого дайте настоятися 10 хвилин.
- Перед подачею прикрасьте м'ятою та полуницею.