Этот рецепт вам точно пригодится: как приготовить коктейль Апероль Шприц

19 июля 2024, 10:15
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Источник:

Cookie and Kate

Апероль Шприц – это популярный итальянский коктейль. Он отличается своим ярко-оранжевым цветом и свежим, слегка горьковатым вкусом.

Основным ингредиентом является Апероль – аперитив с горьким вкусом, который изготавливается из различных трав и кореньев. Коктейль подают в большом винном бокале со льдом и апельсином.

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Коктейль Апероль Шприц

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 90 миллилитров просекко;
– 60 миллилитров Апероля;
– 30 миллилитров содовой воды;
– кубики льда;
– четверть апельсина.

Приготовление:

  1. Заполните большой винный бокал кубиками льда.
  2. Налейте 90 миллилитров просекко.
  3. Добавьте 60 миллилитров апероля.
  4. Влейте 30 миллилитров содовой воды.
  5. Легко перемешайте коктейль, чтобы ингредиенты смешались.
  6. Украсьте слайсом апельсина.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська