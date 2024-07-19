Этот рецепт вам точно пригодится: как приготовить коктейль Апероль Шприц
19 июля 2024, 10:15Читати новину українською
Источник:Cookie and Kate
Апероль Шприц – это популярный итальянский коктейль. Он отличается своим ярко-оранжевым цветом и свежим, слегка горьковатым вкусом.
Основным ингредиентом является Апероль – аперитив с горьким вкусом, который изготавливается из различных трав и кореньев. Коктейль подают в большом винном бокале со льдом и апельсином.
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Коктейль Апероль Шприц
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 90 миллилитров просекко;
– 60 миллилитров Апероля;
– 30 миллилитров содовой воды;
– кубики льда;
– четверть апельсина.
Приготовление:
- Заполните большой винный бокал кубиками льда.
- Налейте 90 миллилитров просекко.
- Добавьте 60 миллилитров апероля.
- Влейте 30 миллилитров содовой воды.
- Легко перемешайте коктейль, чтобы ингредиенты смешались.
- Украсьте слайсом апельсина.