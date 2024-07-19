Основным ингредиентом является Апероль – аперитив с горьким вкусом, который изготавливается из различных трав и кореньев. Коктейль подают в большом винном бокале со льдом и апельсином.

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Коктейль Апероль Шприц

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 90 миллилитров просекко;

– 60 миллилитров Апероля;

– 30 миллилитров содовой воды;

– кубики льда;

– четверть апельсина.

Приготовление:

Заполните большой винный бокал кубиками льда. Налейте 90 миллилитров просекко. Добавьте 60 миллилитров апероля. Влейте 30 миллилитров содовой воды. Легко перемешайте коктейль, чтобы ингредиенты смешались. Украсьте слайсом апельсина.

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