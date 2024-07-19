Основным ингредиентом является Апероль – аперитив с горьким вкусом, который изготавливается из различных трав и кореньев. Коктейль подают в большом винном бокале со льдом и апельсином.

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Коктейль Апероль Шприц

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Заполните большой винный бокал кубиками льда.
  2. Налейте 90 миллилитров просекко.
  3. Добавьте 60 миллилитров апероля.
  4. Влейте 30 миллилитров содовой воды.
  5. Легко перемешайте коктейль, чтобы ингредиенты смешались.
  6. Украсьте слайсом апельсина.