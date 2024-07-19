Основным ингредиентом является Апероль – аперитив с горьким вкусом, который изготавливается из различных трав и кореньев. Коктейль подают в большом винном бокале со льдом и апельсином.
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Коктейль Апероль Шприц
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Заполните большой винный бокал кубиками льда.
- Налейте 90 миллилитров просекко.
- Добавьте 60 миллилитров апероля.
- Влейте 30 миллилитров содовой воды.
- Легко перемешайте коктейль, чтобы ингредиенты смешались.
- Украсьте слайсом апельсина.