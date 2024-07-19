Основним інгредієнтом є Апероль – аперитив із гірким смаком, який виготовляється з різних трав і коріння. Коктейль подають у великому винному келиху з льодом і апельсином.

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Коктейль Апероль Шпріц

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 90 мілілітрів просекко;

– 60 мілілітрів Апероль;

– 30 мілілітрів содової води;

– кубики льоду;

– чверть апельсина.

Приготування:

Заповніть великий винний келих кубиками льоду. Налийте 90 мілілітрів просекко. Додайте 60 мілілітрів Апероль. Влийте 30 мілілітрів содової води. Легко перемішайте коктейль, щоб інгредієнти змішалися. Прикрасьте слайсом апельсина.

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