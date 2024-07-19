Основним інгредієнтом є Апероль – аперитив із гірким смаком, який виготовляється з різних трав і коріння. Коктейль подають у великому винному келиху з льодом і апельсином.
Цікаво Всі тонкощі смачної страви: як варити кукурудзу
Коктейль Апероль Шпріц
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Заповніть великий винний келих кубиками льоду.
- Налийте 90 мілілітрів просекко.
- Додайте 60 мілілітрів Апероль.
- Влийте 30 мілілітрів содової води.
- Легко перемішайте коктейль, щоб інгредієнти змішалися.
- Прикрасьте слайсом апельсина.