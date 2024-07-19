Основним інгредієнтом є Апероль – аперитив із гірким смаком, який виготовляється з різних трав і коріння. Коктейль подають у великому винному келиху з льодом і апельсином.

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Коктейль Апероль Шпріц

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Заповніть великий винний келих кубиками льоду.
  2. Налийте 90 мілілітрів просекко.
  3. Додайте 60 мілілітрів Апероль.
  4. Влийте 30 мілілітрів содової води.
  5. Легко перемішайте коктейль, щоб інгредієнти змішалися.
  6. Прикрасьте слайсом апельсина.