На эту зиму лучше не замораживать: как приготовить консервированный горошек

Консервированный зеленый горошек не обязательно покупать в магазине, его легко приготовить дома. Главное – использовать молодой сахарный горошек!

Зеленый горошек является основой многих салатов, супов и горячих блюд. Консервированный горошек очень вкусный, сладкий и сочный. Если он растет у вас на грядке, то обязательно сделайте себе запасы на зиму!

Не пропустите Такое ароматное, что перехватывает дыхание: готовим королевское вино из черешен

Консервированный горошек

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

– 500 грамм очищенного зеленого горошка;– 400 миллилитров воды;– 20 грамм сахара;– 20 грамм соли;– 1/2 чайной ложки лимонного сока;– 15 миллилитров уксуса 5%.

Приготовление:

Вскройте стручки гороха, выберите хорошие семена, без изменения цвета, повреждений и признаков гнили. Положите горох на дуршлаг и промойте под проточной водой, чтобы удалить все загрязнения. Положите горох в кастрюлю, залейте водой и оставьте на 3 часа. Вылейте воду. Наполните кастрюлю с горохом свежей холодной водой и начните нагревать. Когда горох закипит, добавьте сок одного лимона (или лимонную кислоту), чтобы горох остался светло-зеленым, и варите примерно 3 минуты. Дольше варить не нужно, иначе зеленый горошек может сморщиться. Параллельно приготовьте маринад. Налейте в кастрюлю холодную чистую воду. Добавьте сахар и соль, перемешайте, вскипятите воду. Добавьте уксус, снова доведите до кипения. Выключите огонь. Разложите горошек в чистые стерилизованные банки и залейте маринадом так, чтобы он полностью покрывал горох. Закройте банки и стерилизуйте их 10 минут. Остудите банки при комнатной температуре и храните в темном прохладном месте. Маринованный горошек на зиму готов.

Очень вкусно: как приготовить салат