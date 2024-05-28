Он несколько похож на Оливье. Однако готовится без вареной колбасы.
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Салат "Столичный"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Яйца, картофель и мясо отварите до готовности и нарежьте кубиком.
- Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.
- Добавьте горошек, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.
- Хорошо перемешайте и подавайте.