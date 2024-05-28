Он несколько похож на Оливье. Однако готовится без вареной колбасы.

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Салат "Столичный"

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Яйца, картофель и мясо отварите до готовности и нарежьте кубиком.
  2. Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам.
  3. Добавьте горошек, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез.
  4. Хорошо перемешайте и подавайте.