Он несколько похож на Оливье. Однако готовится без вареной колбасы.

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Салат "Столичный"

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 отварные картофелины;

– 4 – 5 вареных вкрутую яиц;

– 5 – 6 консервированных огурцов;

– 1 банка консервированного горошка;

– 250 граммов вареной курицы;

– 150 граммов вареной говядины;

– 70 граммов майонеза;

– специи по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить салат "Столичный"

Приготовление:

Яйца, картофель и мясо отварите до готовности и нарежьте кубиком. Огурцы измельчите и добавьте к другим ингредиентам. Добавьте горошек, посолите, поперчите по вкусу и добавьте майонез. Хорошо перемешайте и подавайте.

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