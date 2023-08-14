Консервовані огірки – одна з найпопулярніших закусок взимку. Її подають окремо, або додають до страв. Аби й ви могли ласувати улюбленими огірочками, ми дібрали перевірений рецепт з медом.
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Огірки з медом консервовані
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 1
Приготування:
- Перекладаємо огірки у велику миску та заливаємо холодною водою на чотири години. Наливайте воду так, щоб огірочки були нею повністю покриті.
- Заздалегідь підготуйте банки та кришки – їх необхідно простерилізувати. Потім, миємо листя хрону, вишневе листя, кропові парасольки і гострий перець.
- Спеції розкладаємо в банки. Після замочування огірки потрібно ретельно вимити, зрізати "попки" і розкласти по банках. На дно банки намагайтеся укладати більші огірки, а дрібніші – з середини банки.
- Заливаємо банку з огірками доверху окропом і залишаємо на десять хвилин.
- Нарізаємо невеликими пластинками часник.
- Зливаємо воду з огірків знову в каструлю і ставимо повторно кип’ятити.
- Поки вода закипає, додаємо в банки часник, сіль, мед і оцет.
- Заливаємо тару з огірками окропом і закручуємо кришками.
- Банки з консервованими медовими огірками після закриття кришками потрібно укутати у ковдру на чотири години.
Смачного!