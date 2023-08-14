Банки разлетаются еще до зимы: как закрыть огурцы с медом
14 августа 2023, 11:41Читати новину українською
Источник:Этнософт
Чтобы смаковать зимой хрустящими огурчиками, готовить их нужно именно сейчас. Аппетитная закуска с медом подойдет к любому празднику.
Консервированные огурцы – одна из самых популярных закусок зимой. Ее подают отдельно или добавляют в блюда. Чтобы и вы могли лакомиться любимыми огурчиками, мы выбрали проверенный рецепт с медом.
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Огурцы с медом консервированные
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 1
– 2 килограмма огурцов;
– 1 листок хрена;
– 5 листьев вишни;
– 2 соцветия укропа;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов уксуса;
– перец острый;
– 50 граммов меда;
– 50 граммов соли;
– 1500 граммов воды.
Приготовление:
- Перекладываем огурцы в большую миску и заливаем холодной водой на четыре часа. Наливайте воду так, чтобы огурчики были полностью покрыты.
- Предварительно подготовьте банки и крышки – их необходимо простерилизовать. Затем, моем листья хрена, вишневые листья, укропные зонтики и острый перец.
- Специи раскладываем в банки. После замачивания огурцы нужно тщательно вымыть, срезать попки и разложить по банкам. На дно банки старайтесь укладывать большие огурцы, а более мелкие – изнутри банки.
- Заливаем банку с огурцами вверх кипятком и оставляем на десять минут.
- Нарезаем небольшими пластинками чеснок.
- Сливаем воду из огурцов снова в кастрюлю и ставим повторно кипятить.
- Пока вода закипает, добавляем в банки чеснок, соль, мед и уксус.
- Заливаем тару с огурцами крутым кипятком и закручиваем крышками.
- Банки с консервированными медовыми огурцами после закрытия крышками нужно укутаться в одеяло на четыре часа.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить маринованные корнишоны на зиму.