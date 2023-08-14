Банки разлетаются еще до зимы: как закрыть огурцы с медом

14 августа 2023, 11:41
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Источник:

Этнософт

Чтобы смаковать зимой хрустящими огурчиками, готовить их нужно именно сейчас. Аппетитная закуска с медом подойдет к любому празднику.

Консервированные огурцы – одна из самых популярных закусок зимой. Ее подают отдельно или добавляют в блюда. Чтобы и вы могли лакомиться любимыми огурчиками, мы выбрали проверенный рецепт с медом.

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Огурцы с медом консервированные

  • Время: 8 – 10 часов
  • Порции: 1
Ингредиенты на 3 литровую банку:
– 2 килограмма огурцов;
– 1 листок хрена;
– 5 листьев вишни;
– 2 соцветия укропа;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 граммов уксуса;
– перец острый;
– 50 граммов меда;
– 50 граммов соли;
– 1500 граммов воды.

Приготовление:

  • Перекладываем огурцы в большую миску и заливаем холодной водой на четыре часа. Наливайте воду так, чтобы огурчики были полностью покрыты.
  • Предварительно подготовьте банки и крышки – их необходимо простерилизовать. Затем, моем листья хрена, вишневые листья, укропные зонтики и острый перец.
  • Специи раскладываем в банки. После замачивания огурцы нужно тщательно вымыть, срезать попки и разложить по банкам. На дно банки старайтесь укладывать большие огурцы, а более мелкие – изнутри банки.
  • Заливаем банку с огурцами вверх кипятком и оставляем на десять минут.
  • Нарезаем небольшими пластинками чеснок.
  • Сливаем воду из огурцов снова в кастрюлю и ставим повторно кипятить.
  • Пока вода закипает, добавляем в банки чеснок, соль, мед и уксус.
  • Заливаем тару с огурцами крутым кипятком и закручиваем крышками.
  • Банки с консервированными медовыми огурцами после закрытия крышками нужно укутаться в одеяло на четыре часа.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак