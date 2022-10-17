Корн-доги – это популярный американский стрит-фуд, который отлично подойдет для быстрого перекуса на улице, станет звездой любого праздника или вечеринки.

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Корн-доги – это сосиска в кукурузном тесте, обжаренные во фритюре. Их подают на шпажках, ведь так удобно есть где бы вы ни были.

Их можно готовить с сыром и без, или можно сразу взять сосиски с сыром. Все зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Рецепт корн-догов с сосисками и сыром

Время: 30 минут

30 минут Порции: 12 – 16 штук

Ингредиенты:

– 6 – 8 сосисок;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 200 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– половина чайной ложки соли;

– по ½ чайной ложки молотой паприки и сухого чеснока;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов кукурузной муки;

– 10 грамм разрыхлителя для теста;

– масло для жарки.

Приготовление:

Почистите сосиски от пленки, нарежьте их грубыми кусками. Также кубиками нарежьте сыр.

Масло налейте в кастрюлю или сотейник и доведите до 180 градусов.

️Нанизываем кусочки сосисок на прочные шпажки чередуя с сыром.

️Для теста соединяем яйцо, молоко, соль, сахар, специи. Взбалтываем все, добавляем муку кукурузную и пшеничную, разрыхлитель и замешиваем густое тесто.

️Каждую сосиску погружаем в тесто и жарим в раскаленном масле около трех минут.

Перед подачей обязательно полейте их горчицей или кетчупом. Так ваши корн-доги станут еще вкуснее и аппетитнее.

Приятного тебе аппетита!