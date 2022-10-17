Корн-доги – это популярный американский стрит-фуд, который отлично подойдет для быстрого перекуса на улице, станет звездой любого праздника или вечеринки.
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Корн-доги – это сосиска в кукурузном тесте, обжаренные во фритюре. Их подают на шпажках, ведь так удобно есть где бы вы ни были.
Их можно готовить с сыром и без, или можно сразу взять сосиски с сыром. Все зависит от ваших предпочтений и возможностей.
Рецепт корн-догов с сосисками и сыром
- Время: 30 минут
- Порции: 12 – 16 штук
Приготовление:
- Почистите сосиски от пленки, нарежьте их грубыми кусками. Также кубиками нарежьте сыр.
- Масло налейте в кастрюлю или сотейник и доведите до 180 градусов.
- ️Нанизываем кусочки сосисок на прочные шпажки чередуя с сыром.
- ️Для теста соединяем яйцо, молоко, соль, сахар, специи. Взбалтываем все, добавляем муку кукурузную и пшеничную, разрыхлитель и замешиваем густое тесто.
- ️Каждую сосиску погружаем в тесто и жарим в раскаленном масле около трех минут.
- Перед подачей обязательно полейте их горчицей или кетчупом. Так ваши корн-доги станут еще вкуснее и аппетитнее.
Приятного тебе аппетита!