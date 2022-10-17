Корн-доги – це популярний американський стріт-фуд, який чудово підійде для швидкого перекусу на вулиці, стане зіркою будь-якого свята, або вечірки.

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Корн-доги – це сосиска в кукурудзяному тісті, обсмажені у фритюрі. Їх подають на шпажках, адже так зручно їсти де б ви не були.

️Їх можна готувати з сиром і без, або можна відразу взяти сосиски з сиром. Все залежить від ваших вподобань та можливостей.

Рецепт корн-догів з сосисками та сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 12 – 16 штук

Інгредієнти:

– 6 – 8 сосисок;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 сире куряче яйце;

– 200 мілілітрів молока;

– 1 столова ложка цукру;

– половина чайної ложки солі;

– по ½ чайної ложки меленої паприки та сухого часнику;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів кукурудзяного борошна;

– 10 грамів розпушувача для тіста;

– олія для смаження.

Приготування:

Почистьте сосиски від плівки, наріжте їх грубими шматками. Також кубиками наріжте твердий сир.

Олію налийте у каструлю чи сотейник та доведіть до 180 градусів.

️Нанизуємо шматочки сосисок на міцні шпажки чередуючи з сиром.

️Для тіста з‘єднуємо яйце, молоко, сіль, цукор, спеції. Збовтуємо все, додаємо борошно кукурудзяне і пшеничне, розпушувач і замішуємо густе тісто.

️Кожну сосиску занурюємо в тісто і смажимо в розпеченій олії близько трьох хвилин.

Перед подачею обов'язково полийте їх гірчицею, або кетчупом. Так ваші корн-доги стануть ще смачнішими та апетитнішими.

Смачного!