Корн-доги – це популярний американський стріт-фуд, який чудово підійде для швидкого перекусу на вулиці, стане зіркою будь-якого свята, або вечірки.
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Корн-доги – це сосиска в кукурудзяному тісті, обсмажені у фритюрі. Їх подають на шпажках, адже так зручно їсти де б ви не були.
️Їх можна готувати з сиром і без, або можна відразу взяти сосиски з сиром. Все залежить від ваших вподобань та можливостей.
Рецепт корн-догів з сосисками та сиром
- Час: 30 хвилин
- Порції: 12 – 16 штук
Приготування:
- Почистьте сосиски від плівки, наріжте їх грубими шматками. Також кубиками наріжте твердий сир.
- Олію налийте у каструлю чи сотейник та доведіть до 180 градусів.
- ️Нанизуємо шматочки сосисок на міцні шпажки чередуючи з сиром.
- ️Для тіста з‘єднуємо яйце, молоко, сіль, цукор, спеції. Збовтуємо все, додаємо борошно кукурудзяне і пшеничне, розпушувач і замішуємо густе тісто.
- ️Кожну сосиску занурюємо в тісто і смажимо в розпеченій олії близько трьох хвилин.
- Перед подачею обов'язково полийте їх гірчицею, або кетчупом. Так ваші корн-доги стануть ще смачнішими та апетитнішими.
Смачного!