Тыквенный крем-суп на Хэллоуин – вкуснее мы еще не пробовали
28 октября 2023, 09:28Читати новину українською
Готовитесь к празднику Хэллоуин, но еще не придумали, что подать на первое блюдо, чтобы было полезно и тематично? Попробуйте вариант с тыквенным крем-супом с жуткими привидениями на поверхности.
Среди множества популярных рецептов крем-супов – тыквенный считается самым вкусным. Вы не поверите, но даже такое первое блюдо можно адаптировать под тематический праздник Хэллоуин.
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Достаточно просто нарисовать сметаной или сливками привидений, или сформировать паутинку, информирует 24 канал.
Рецепт особого крем-супа на Хэллоуин
Время: 1 час
- Порции: 6
– 800 граммов тыквы;
– 200 граммов картофеля;
– 250 граммов моркови;
– 200 граммов репчатого лука;
– 25 граммов корня имбиря;
– 15 граммов чеснока;
– 1 литр молока;
– 10 граммов соли;
– 1 чайная ложка куркумы.
Приготовление:
- Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке при 180 – 190 градусах.
- Нарежьте очищенные овощи грубыми кусками и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
- В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря.
- Перемешайте все и прогрейте на среднем огне. Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь.
- Перебейте все блендером в однородную массу.
- Разлейте крем-суп по порционным тарелкам и нарисуйте сливками или сметаной привидений.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сырную шарлотку с яблоками.