Серед безлічі популярних рецептів крем-супів – гарбузовий вважається найсмачнішим. Ви не повірите, але навіть таку першу страву можна адаптувати під тематичне свято Геловін.

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Достатньо просто намалювати сметаною чи вершками привидів, чи сформувати павутинку, повідомляє 24 канал.

Рецепт особливого крем-супу

Час: 1 година

Порції: 6

Інгредієнти:

– 800 грамів гарбуза;

– 200 грамів картоплі;

– 250 грамів моркви;

– 200 грамів ріпчастої цибулі;

– 25 грамів кореня імбиру;

– 15 грамів часнику;

– 1 літр молока;

– 10 грамів солі;

– 1 чайна ложка куркуми.

Приготування:

Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці при 180 – 190 градусах.

Наріжте очищені овочі грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.

У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир.

Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні. Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.

Перебийте все блендером в однорідну масу.

Розлийте крем-суп по порційних тарілках та намалюйте вершками чи сметаною привидів.

Смачного!

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