По этому рецепту креветки получатся идеальными. Так вы их точно не пересушите.

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Как жарить креветки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Гости оближут тарелки: как правильно приготовить креветки на сковороде
Креветки готовятся очень просто / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. На разогретую сковороду положите масло, чтобы оно растопилось.
  2. Далее высыпьте замороженные креветки и добавьте соевый соус.
  3. Накройте крышкой и готовьте 20 минут.
  4. В конце добавьте 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
  5. Дайте блюду еще покипеть 5 – 10 минут и подавайте.