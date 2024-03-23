Гості оближуть тарілки: як правильно приготувати креветки на пательні

За цим рецептом креветки вийдуть ідеальними. Так ви їх точно не пересушите.

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Як смажити креветки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів розморожених креветок;

– 1 столова ложка масла;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець, спеції до смаку.



Креветки готуються дуже просто / Фото Unsplash

Приготування:

На розігріту пательню покладіть масло, щоб воно розтопилося. Далі висипте заморожені креветки та додайте соєвий соус. Накрийте кришкою та готуйте 20 хвилин. В кінці додайте 2 зубчики часнику, сіль та перець до смаку. Дайте страві ще покипіти 5 – 10 хвилин та подавайте.

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