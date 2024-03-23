Гості оближуть тарілки: як правильно приготувати креветки на пательні

За цим рецептом креветки вийдуть ідеальними. Так ви їх точно не пересушите.
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Як смажити креветки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Креветки готуються дуже просто / Фото Unsplash
Приготування:
- На розігріту пательню покладіть масло, щоб воно розтопилося.
- Далі висипте заморожені креветки та додайте соєвий соус.
- Накрийте кришкою та готуйте 20 хвилин.
- В кінці додайте 2 зубчики часнику, сіль та перець до смаку.
- Дайте страві ще покипіти 5 – 10 хвилин та подавайте.