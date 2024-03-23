За цим рецептом креветки вийдуть ідеальними. Так ви їх точно не пересушите.

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Як смажити креветки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Гості оближуть тарілки: як правильно приготувати креветки на пательні
Креветки готуються дуже просто / Фото Unsplash

Приготування:

  1. На розігріту пательню покладіть масло, щоб воно розтопилося.
  2. Далі висипте заморожені креветки та додайте соєвий соус.
  3. Накрийте кришкою та готуйте 20 хвилин.
  4. В кінці додайте 2 зубчики часнику, сіль та перець до смаку.
  5. Дайте страві ще покипіти 5 – 10 хвилин та подавайте.