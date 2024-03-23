Гости оближут тарелки: как правильно приготовить креветки на сковороде
23 марта 2024, 19:05Читати новину українською
Источник:cookpad
Жареные креветки станут настоящим украшением праздничного стола. Однако их можно приготовить и на каждый день, чтобы порадовать своих родных.
По этому рецепту креветки получатся идеальными. Так вы их точно не пересушите.
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Как жарить креветки
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 500 граммов размороженных креветок;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, специи по вкусу.
Креветки готовятся очень просто / Фото Unsplash
Приготовление:
- На разогретую сковороду положите масло, чтобы оно растопилось.
- Далее высыпьте замороженные креветки и добавьте соевый соус.
- Накройте крышкой и готовьте 20 минут.
- В конце добавьте 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
- Дайте блюду еще покипеть 5 – 10 минут и подавайте.