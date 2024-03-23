Гости оближут тарелки: как правильно приготовить креветки на сковороде

23 марта 2024, 19:05
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Источник:

cookpad

Жареные креветки станут настоящим украшением праздничного стола. Однако их можно приготовить и на каждый день, чтобы порадовать своих родных.

По этому рецепту креветки получатся идеальными. Так вы их точно не пересушите.

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Как жарить креветки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов размороженных креветок;
– 1 столовая ложка масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 зубчика чеснока;
– соль, перец, специи по вкусу.


Креветки готовятся очень просто / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. На разогретую сковороду положите масло, чтобы оно растопилось.
  2. Далее высыпьте замороженные креветки и добавьте соевый соус.
  3. Накройте крышкой и готовьте 20 минут.
  4. В конце добавьте 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу.
  5. Дайте блюду еще покипеть 5 – 10 минут и подавайте.
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Автор: Ольга Котів