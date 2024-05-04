Паска будет воздушной и очень вкусной. Ее точно съедят до последней крошки.

Стоит попробовать Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху

Паска "Царская"

  • Время: 3 часа 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. В теплых сливках растворите дрожжи, добавьте 100 граммов муки и размешайте. Оставьте в теплом месте на 15 – 20 минут.
  2. Белки отделите от желтков. Желтки взбейте миксером с половиной сахара до побеления. Добавьте их в опару, всыпьте стакан муки и замесите тесто. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 1 час.
  3. Взбейте белки со второй половиной сахара, положите их в тесто, всыпьте остальную муку и замесите тесто. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, кардамон, коньяк и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему еще раз подойти.
  4. Вмешайте распаренный изюм и сухофрукты. Выложите тесто в смазанную маслом форму и снова дайте подняться.
  5. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час до появления золотистого цвета.
  6. Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте ею остывший кулич, а сверху украсьте изюмом и сухофруктами.