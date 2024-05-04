Паска будет воздушной и очень вкусной. Ее точно съедят до последней крошки.
Стоит попробовать Такого не будет ни у кого: как современно украсить кулич на Пасху
Паска "Царская"
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- В теплых сливках растворите дрожжи, добавьте 100 граммов муки и размешайте. Оставьте в теплом месте на 15 – 20 минут.
- Белки отделите от желтков. Желтки взбейте миксером с половиной сахара до побеления. Добавьте их в опару, всыпьте стакан муки и замесите тесто. Накройте и оставьте в теплом месте еще на 1 час.
- Взбейте белки со второй половиной сахара, положите их в тесто, всыпьте остальную муку и замесите тесто. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, кардамон, коньяк и хорошо вымешайте тесто. Дайте ему еще раз подойти.
- Вмешайте распаренный изюм и сухофрукты. Выложите тесто в смазанную маслом форму и снова дайте подняться.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час до появления золотистого цвета.
- Для глазури взбейте белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Покройте ею остывший кулич, а сверху украсьте изюмом и сухофруктами.