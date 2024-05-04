Паска буде повітряною та дуже смачною. Її точно з'їдять до останньої крихти.
Варто спробувати Такої не буде ні в кого: як сучасно прикрасити паску на Великдень
Паска "Царська"
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- У теплих вершках розчиніть дріжджі, додайте 100 грамів борошна і розмішайте. Залиште в теплому місці на 15 – 20 хвилин.
- Білки відділіть від жовтків. Жовтки збийте міксером з половиною цукру до побіління. Додайте їх в опару, всипте склянку борошна і замісіть тісто. Накрийте і залиште в теплому місці ще на 1 годину.
- Збийте білки з другою половиною цукру, покладіть їх у тісто, всипте решту борошна і замісіть тісто. Додайте розтоплене масло, ванільний цукор, кардамон, коньяк і добре вимішайте тісто. Дайте йому ще раз підійти.
- Вмішайте розпарені родзинки та сухофрукти. Викладіть тісто у змащену маслом форму і знову дайте піднятися.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину до появи золотистого кольору.
- Для глазурі збийте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте нею остиглу паску, а зверху прикрасьте родзинками та сухофруктами.