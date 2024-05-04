Паска буде повітряною та дуже смачною. Її точно з'їдять до останньої крихти.

Варто спробувати Такої не буде ні в кого: як сучасно прикрасити паску на Великдень

Паска "Царська"

Час : 3 години 20 хвилин

: 3 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 800 грамів борошна;

– 300 мілілітрів вершків;

– 12 грамів сухих дріжджів;

– 6 яєць;

– 250 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру;

– 10 грамів меленого кардамону;

– 30 мілілітрів коньяку;

– 1 лимон;

– 100 грамів родзинок;

– 150 грамів суміші сухофруктів;

– 150 грамів масла 73%.

Для глазурі:

– 1 білок;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

У теплих вершках розчиніть дріжджі, додайте 100 грамів борошна і розмішайте. Залиште в теплому місці на 15 – 20 хвилин. Білки відділіть від жовтків. Жовтки збийте міксером з половиною цукру до побіління. Додайте їх в опару, всипте склянку борошна і замісіть тісто. Накрийте і залиште в теплому місці ще на 1 годину. Збийте білки з другою половиною цукру, покладіть їх у тісто, всипте решту борошна і замісіть тісто. Додайте розтоплене масло, ванільний цукор, кардамон, коньяк і добре вимішайте тісто. Дайте йому ще раз підійти. Вмішайте розпарені родзинки та сухофрукти. Викладіть тісто у змащену маслом форму і знову дайте піднятися. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину до появи золотистого кольору. Для глазурі збийте білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Покрийте нею остиглу паску, а зверху прикрасьте родзинками та сухофруктами.

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