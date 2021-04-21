Нереально смачна пасочка від кондитерки стане вашою улюбленою!

Пасочки за рецептом кондитерки Лізи Глінської завжди виходять пухкими та в міру солодкими. Цей рецепт великодньої випічки базується на французькому тісті бріош, під час приготування якого важливо дотримуватися температурного режиму.

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Якщо у вас є кухонний комбайн – замішуйте тісто в ньому, адже він не буде його нагрівати. Без кухонного комбайна вимішуйте тісто руками, котрі постійно охолоджуйте у мисці з холодною водою та льодом.

Рецепт паски на тісті бріош

Інгредієнти для опари:

– 170 мл молока;

– 2 г дріжджів;

– 150 г борошна.

Інгредієнти для паски:

– 25 г свіжих дріжджів;

– 1 шт. ванільного цукру;

– 300 – 400 г родзинок;

– 500 г борошна;

– 50 г меду;

– 300 г опари;

– 150 г цукру;

– 250 г вершкового масла;

– дрібка солі;

– 300 г яєць.

Інгредієнти для сиропу:

– 150 мл води;

– 50 мл коньяку;

– 150 г цукру.

Для приготування опари змішайте дріжджі та цукор у теплому молоці, але не гарячому. Додайте просіяне через дрібне сито борошно та перемішайте. Накрийте опару шаром харчової плівки та залишіть в теплому місці без протягів на 2 – 3 годин підростати. Зваріть сироп для родзинок: доведіть до кипіння цукор та воду, влийте коньяк. Замочіть родзинки у сиропі, щоб при випіканні паски вони не витягували вологу з випічки. Відправте родзинки у сиропі в холодильник на 8 – 12 годин. В чаші комбайну змішайте холодні яйця, мед і опару. Для кращого змішування всіх інгредієнтів використовуйте насадку “Гак”. Додайте до маси заздалегідь просіяне борошно, сіль, цукор, ванільний цукор та свіжі дріжджі. Ретельно перемішайте всі інгредієнти в комбайні на низьких обертах 5 хвилин. Додайте в тісто холодні шматки вершкового масла та продовжуйте вимішувати тісто в комбайні або руками. На замішування тіста у вас піде близько 20 – 25 хвилин, а його температура не повинна перевищувати 24 градуси, адже це бріош. Накрийте вимішане тісто шаром харчової плівки та відправте в тепле місце підростати на 2 години. Відсадіть тісто, знову накрийте плівкою та поставте в холодильник на 12 годин для другого підйому. Процідіть родзинки та просушіть від зайвої вологи на ситі. Додайте родзинки в тісто та вимішайте руками до однорідної маси. Змастіть форми для випікання паски вершковим маслом та присипте борошном. Сформуйте з тіста невеликі кульки та покладіть у форми, накрийте рушником та залишіть паски до третього підйому в теплому місці. Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте паску від 20 до 40 хвилин. Час випікання залежить від розміру паски. Смачного!

Рецепт паски від Лізи Глінської з відео: