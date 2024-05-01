Пышный кулич со вкусом апельсина: проверенный рецепт от известной кулинарки Валентины Совы
1 мая 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:Валентина Сова
Пасха со вкусом апельсина станет настоящей звездой вашего пасхального стола. Выпечка получится пышной и влажной.
Украинская хозяйка Валентина Сова поделилась своим проверенным рецептом. Апельсиновая цедра придаст пасхе невероятный аромат.
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Пасочка со вкусом апельсина
- Время: 3 часа
- Порций: 10
– 500 миллилитров теплого молока;
– 70 граммов дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 столовые ложки муки.
Тесто:
– 3 – 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки водки;
– 1 чайная ложка соли;
– 180 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 1 желток;
– сок из половины апельсина;
– цедра с 1 апельсина;
– ванильный сахар по вкусу;
– 120 граммов масла;
– изюм и клюква по желанию;
– 1 – 2 столовые ложки сметаны по желанию;
– 900 граммов муки.
Приготовление:
- Влейте в миску теплое молоко, добавьте дрожжи, сахар, 3 столовые ложки муки. Размешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 30 – 40 минут.
- На мелкой терке натрите цедру апельсина. Смешайте 180 граммов сахара, 3 яйца и апельсиновый сок.
- Когда опара подошла, влейте туда яично-апельсиновую смесь и перемешайте. Добавьте масло, водку, цедру апельсина, сметану.
- Снова перемешайте, всыпьте ванильный сахар и соль. Постепенно просейте муку. Замесите тесто руками.
- Добавьте изюм и масло комнатной температуры. Тесто получится не густое и не жидкое, поскольку кулич будет влажный. Оставьте его в тепле на 30 минут.
- Возьмите бумажные формы и наложите тесто ложкой до половины формы. Оставьте подняться еще наполовину. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте куличи примерно 25 минут.