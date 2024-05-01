В основном пасхальные яйца красят в красный, желтый, синий, зеленый и золотистый цвета. Для красного берут красную краску и фуксин, для желтого применяют яблоневую кору, для синего – варят подснежники, а для золотистого – шелуху лука.
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Также для окрашивания используют сушеные ягоды бузины черной, кору из черноклена. Яиц должно быть 13 – они символизируют 12 апостолов и Спасителя. Больше всего готовят красных пасхальных яиц.
Однако не стоит красить яйца в черный, ведь они напоминают о крови "лукавого". Крашенки хранятся неделю в холодильнике.
Как красиво покрасить яйца
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как он делает пасхальные яйца.
Каждый год тестирую новый способ для вас и для себя. Результат мне очень понравился. Но надо заранее подготовить шелуху из лука: красного, белого и обычного. Все почти так же, как делали наши бабушки, но немного интереснее,
– отметил известный повар.
Приготовление:
- С лука снимите шелуху и мелко порубите ее ножницами.
- Смочите яйца в воде, выкачайте их в шелухе, аккуратно заверните в нарезанные колготки и окуните в горячую воду.
- К воде добавьте немного голубого красителя и уксус – на десяток яиц надо 1,5 столовой ложки уксуса для фиксации краски.
- Варите буквально 5 – 6 минут и оставьте яйца в горячей воде еще минут на 20.
- Выньте яйца, очистите от луковой шелухи и смажьте маслом, чтобы были красивые и блестящие.