В основном пасхальные яйца красят в красный, желтый, синий, зеленый и золотистый цвета. Для красного берут красную краску и фуксин, для желтого применяют яблоневую кору, для синего – варят подснежники, а для золотистого – шелуху лука.

Будет интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Также для окрашивания используют сушеные ягоды бузины черной, кору из черноклена. Яиц должно быть 13 – они символизируют 12 апостолов и Спасителя. Больше всего готовят красных пасхальных яиц.

Однако не стоит красить яйца в черный, ведь они напоминают о крови "лукавого". Крашенки хранятся неделю в холодильнике.

Как красиво покрасить яйца

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как он делает пасхальные яйца.

Каждый год тестирую новый способ для вас и для себя. Результат мне очень понравился. Но надо заранее подготовить шелуху из лука: красного, белого и обычного. Все почти так же, как делали наши бабушки, но немного интереснее,

– отметил известный повар.

Ингредиенты:

– лук трех цветов;

– белые яйца;

– голубой краситель;

– 1 – 2 столовые ложки уксуса;

– немного масла;

– капроновые колготки.

Приготовление:

С лука снимите шелуху и мелко порубите ее ножницами. Смочите яйца в воде, выкачайте их в шелухе, аккуратно заверните в нарезанные колготки и окуните в горячую воду. К воде добавьте немного голубого красителя и уксус – на десяток яиц надо 1,5 столовой ложки уксуса для фиксации краски. Варите буквально 5 – 6 минут и оставьте яйца в горячей воде еще минут на 20. Выньте яйца, очистите от луковой шелухи и смажьте маслом, чтобы были красивые и блестящие.

Готовитесь к Пасхе? Узнайте, когда надо печь куличи.