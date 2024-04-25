Сама нежность внутри: готовим нереально вкусный кулич с шоколадной начинкой
25 апреля 2024, 15:15Читати новину українською
Источник:"Окна"
Настоящее украшение Пасхального стола – паска. Если в этом году хотите поразить родных чем-то особенным, приготовьте ее по этому рецепту.
Внутри такого кулича – шоколад. Каждый кусочек порадует даже привередливых гурманов.
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Пасха с шоколадом внутри
- Время: 4 часа
- Порций: 8
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 130 граммов муки;
– 200 миллилитров молока;
– 25 граммов сахара.
Для теста:
– 320 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– 150 граммов масла;
– 30 граммов растительного масла;
– 120 граммов желтков;
– 100 граммов цукатов;
– 50 граммов семян чиа;
– 100 граммов шоколадной крошки;
– 60 миллилитров бейлиса, рома или коньяка;
– 1 упаковка ванильного экстракта;
– 1 банка шоколадной пасты.
Для глазури:
– 65 миллилитров воды;
– 200 граммов сахара;
– 85 граммов белков.
Приготовление:
- Нарежьте цукаты кубиками и залейте их бейлисом, коньяком или ромом. Оставьте настаиваться на ночь.
- Разделите шоколадную пасту на 3 части, положите в пищевую пленку и сделайте шарики. После этого отправьте в морозильник.
- Для приготовления опары подогрейте молоко до 38 градусов и смешайте его с сухими ингредиентами. Оставьте на 30 минут в теплом месте.
- Затем в опару добавьте сахар, размягченное сливочное и растительное масло, желтки, ваниль и соль. Осторожно вымесите тесто до однородности, после чего добавьте муку и цукаты. Снова хорошо вымешайте.
- Готовое тесто разделите на 6 равных частей.
- Каждый кулич формируйте так – слой теста, замороженный шарик шоколадной пасты и снова тесто. Вся форма должна быть заполнена максимум на половину. Поставьте формы в теплое место на 1,5 часа, чтобы тесто поднялось.
- После этого отправьте куличи запекаться в разогретую до 165 градусов духовку на 45 минут. После того, как они будут готовы, накройте формы полотенцем на 30 минут и дайте им остыть.
- Тем временем разогрейте воду на глазурь в сотейнике или кастрюле и добавьте в нее сахар. Желательно, чтобы температура достигала 118 градусов. Проварите смесь около 4 минут. На 3 минуте можно начать взбивать белки до высоких пиков. На 4 минуте влейте белки в сироп и взбивайте все в течение 3 минут или чуть больше.
- Едва теплые куличи покройте глазурью и украсьте.