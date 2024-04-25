Всередині такої паски – шоколад. Кожен шматочок потішить навіть вибагливих гурманів.
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Паска з шоколадом всередині
- Час: 4 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Наріжте цукати кубиками та залити їх бейлісом, коньяком чи ромом. Залиште настоюватись на ніч.
- Розділіть шоколадну пасту на 3 частини, покладіть у харчову плівку та зробіть кульки. Після цього відправте у морозильник.
- Для приготування опари підігрійте молоко до 38 градусів та змішайте його з сухими інгредієнтами. Залиште на 30 хвилин у теплому місці.
- Потім в опару додайте цукор, розм'якшене вершкове масло, олію, жовтки, ваніль та сіль. Обережно вимісіть тісто до однорідності, після чого додайте борошно та цукати. Знову добре вимісіть.
- Готове тісто розділіть на 6 рівних частин.
- Кожну паску формуйте так – шар тіста, заморожена кулька шоколадної пасти та знову тісто. Вся форма має бути заповнена максимум на половину. Поставте форми у тепле місце на 1,5 години, щоб тісто піднялось.
- Після цього відправте паски запікатись у розігріту до 165 градусів духовку на 45 хвилин. Після того, як вони будуть готові, накрийте форми рушником на 30 хвилин та дайте їм вистигнути.
- Тим часом розігрійте воду на глазур у сотейнику чи каструлі та додайте у неї цукор. Бажано, щоб температура сягала 118 градусів. Проваріть суміш близько 4 хвилин. На 3 хвилині можна почати збивати білки до високих піків. На 4 хвилині влийте білки у сироп та збивайте все протягом 3 хвилин чи трохи більше.
- Ледь теплі паски покрийте глазур'ю та прикрасьте.