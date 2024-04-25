Всередині такої паски – шоколад. Кожен шматочок потішить навіть вибагливих гурманів.

Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"

Паска з шоколадом всередині

  • Час: 4 години
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Наріжте цукати кубиками та залити їх бейлісом, коньяком чи ромом. Залиште настоюватись на ніч.
  2. Розділіть шоколадну пасту на 3 частини, покладіть у харчову плівку та зробіть кульки. Після цього відправте у морозильник.
  3. Для приготування опари підігрійте молоко до 38 градусів та змішайте його з сухими інгредієнтами. Залиште на 30 хвилин у теплому місці.
  4. Потім в опару додайте цукор, розм'якшене вершкове масло, олію, жовтки, ваніль та сіль. Обережно вимісіть тісто до однорідності, після чого додайте борошно та цукати. Знову добре вимісіть.
  5. Готове тісто розділіть на 6 рівних частин.
  6. Кожну паску формуйте так – шар тіста, заморожена кулька шоколадної пасти та знову тісто. Вся форма має бути заповнена максимум на половину. Поставте форми у тепле місце на 1,5 години, щоб тісто піднялось.
  7. Після цього відправте паски запікатись у розігріту до 165 градусів духовку на 45 хвилин. Після того, як вони будуть готові, накрийте форми рушником на 30 хвилин та дайте їм вистигнути.
  8. Тим часом розігрійте воду на глазур у сотейнику чи каструлі та додайте у неї цукор. Бажано, щоб температура сягала 118 градусів. Проваріть суміш близько 4 хвилин. На 3 хвилині можна почати збивати білки до високих піків. На 4 хвилині влийте білки у сироп та збивайте все протягом 3 хвилин чи трохи більше.
  9. Ледь теплі паски покрийте глазур'ю та прикрасьте.