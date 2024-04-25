Внутри такого кулича – шоколад. Каждый кусочек порадует даже привередливых гурманов.
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Пасха с шоколадом внутри
- Время: 4 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Нарежьте цукаты кубиками и залейте их бейлисом, коньяком или ромом. Оставьте настаиваться на ночь.
- Разделите шоколадную пасту на 3 части, положите в пищевую пленку и сделайте шарики. После этого отправьте в морозильник.
- Для приготовления опары подогрейте молоко до 38 градусов и смешайте его с сухими ингредиентами. Оставьте на 30 минут в теплом месте.
- Затем в опару добавьте сахар, размягченное сливочное и растительное масло, желтки, ваниль и соль. Осторожно вымесите тесто до однородности, после чего добавьте муку и цукаты. Снова хорошо вымешайте.
- Готовое тесто разделите на 6 равных частей.
- Каждый кулич формируйте так – слой теста, замороженный шарик шоколадной пасты и снова тесто. Вся форма должна быть заполнена максимум на половину. Поставьте формы в теплое место на 1,5 часа, чтобы тесто поднялось.
- После этого отправьте куличи запекаться в разогретую до 165 градусов духовку на 45 минут. После того, как они будут готовы, накройте формы полотенцем на 30 минут и дайте им остыть.
- Тем временем разогрейте воду на глазурь в сотейнике или кастрюле и добавьте в нее сахар. Желательно, чтобы температура достигала 118 градусов. Проварите смесь около 4 минут. На 3 минуте можно начать взбивать белки до высоких пиков. На 4 минуте влейте белки в сироп и взбивайте все в течение 3 минут или чуть больше.
- Едва теплые куличи покройте глазурью и украсьте.