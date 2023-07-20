Ніжні курячі гомілки з соусом дзадзикі стануть справжнім відкриттям нових смаків для вашої родини. Цей рецепт настільки простий, що його зможе повторити навіть початківець.
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Курячі гомілки не тільки смачні, а й швидкі у приготуванні, тож за короткий час можна нагодувати усю родину. Щодо гарніру до м'яса: обирайте овочевий салат, улюблену кашу чи французьку картоплю.
Рецепт курячих гомілок з соусом дзадзикі
- Час: 1 година 50 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- До курячих гомілок додаємо йогурт, спеції, олію та все перемішуємо.
- Залишаємо на 30 хвилин курочку, щоб вона трішки промаринувалась.
- Випікаємо гомілки в рукаві за температури 190 градусів 60 хвилин, після розрізаємо рукав і підвищуємо температуру до 220 градусів та час від часу перевертаємо курочку для обсмаження з усіх сторін.
- Викладаємо гомілки в миску, додаємо подрібнену зелень, натертий свіжий часник, шматочок масла та натертий пармезан. Усе перемішуємо.
Курячі гомілки виходять дуже ніжні та соковиті.
Рецепт соусу дзадзикі
Приготування:
- Натираємо огірок на дрібній тертці та вижимаємо сік, додаємо йогурт, кріп та сіль. Ставимо в холодильник на годину, краще це робити одночасно з приготуванням гомілок.
- Подаємо гарячі курячі гомілки разом із соусом дзадзикі.
Смачного!