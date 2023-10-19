Котлеты с грибами – отличный вариант сытного блюда на обед или ужин. Их не только легко готовить, но и питательно есть даже вечером.
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Диетические котлеты из куриного филе и грибов станут настоящим открытием даже для детей, ведь от жареных почти не отличаются.
Рецепт котлет с грибами
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Измельчаем куриное филе в фарш, мелко нарезаем очищенные грибы и соединяем все с остальными ингредиентами.
- Сдабриваем массу специями и хорошо вымешиваем руками.
- Формируем небольшие по размеру котлеты и выкладываем на противень покрытый пергаментом.
- Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем котлеты 25-30 минут до готовности.
Приятного аппетита!