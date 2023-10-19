Котлети з грибами – відмінний варіант ситної страви на обід чи вечерю. Їх не тільки легко готувати, а й поживно їсти навіть ввечері.

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Дієтичні котлети з курячого філе та грибів стануть справжнім відкриттям навіть для дітей, адже від смажених майже не відрізняються.

Рецепт котлет з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Подрібнюємо куряче філе у фарш, дрібно нарізаємо очищені гриби та з'єднуємо все з рештою інгредієнтів.
  • Присмачуємо масу спеціями та добре вимішуємо руками.
  • Формуємо невеликі за розміром котлети та викладаємо на деко вкрите пергаментом.
  • Розігріваємо духовку до 190 градусів та випікаємо котлети 25 – 30 хвилин до готовності.

Смачного!