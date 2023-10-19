Котлеты с грибами, которые тают во рту – рецепт в духовке
19 октября 2023, 10:13Читати новину українською
Источник:Илья Харламов
Всегда готовите обычные жареные котлеты, но от них заметно набираете вес? Попытайтесь запечь их в духовке – это очень вкусно и низкокалорийно.
Котлеты с грибами – отличный вариант сытного блюда на обед или ужин. Их не только легко готовить, но и питательно есть даже вечером.
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Диетические котлеты из куриного филе и грибов станут настоящим открытием даже для детей, ведь от жареных почти не отличаются.
Рецепт котлет с грибами
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 600 граммов куриного филе;
– 400 граммов шампиньонов;
– 150 граммов лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 10 – 15 граммов сливочного масла;
– мускатный орех;
– кориандр;
– сухой чеснок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Измельчаем куриное филе в фарш, мелко нарезаем очищенные грибы и соединяем все с остальными ингредиентами.
- Сдабриваем массу специями и хорошо вымешиваем руками.
- Формируем небольшие по размеру котлеты и выкладываем на противень покрытый пергаментом.
- Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем котлеты 25-30 минут до готовности.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить салат с консервированным тунцем и сухариками.