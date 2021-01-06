Авторський рецепт куті з булгура із лаймом від Євгена Клопотенка
Відомий кухар завжди експериментує зі смаками страв і пропонує кутю з булгура.
Євген Клопотенко поділився рецептом куті на своїй сторінці у фейсбук. На відміну від інших рецептів, булгур не потрібно замочувати на ніч. Тому цей варіант ідеально підходить для тих, хто не встигає приготувати кутю за традиційним рецептом.
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Кутя з булгуром із лаймом
- Ретельно промийте булгур, відваріть до готовності протягом 15 хвилин. Перекладіть готову крупу у друшляк, промийте холодною водою.
- Залийте мак окропом, щоб він набряк, залиште на 30 хвилин. Процідіть через сито, далі – перетріть у блендері.
- Помийте, почистіть лайм, вичавіть сік.
- У мисці змішайте булгур з маком, перемішайте, додайте мед та сік лайма. Залиште кутю настоятися протягом 30 хвилин. Смачного!
Рецепт куті з булгура із лаймом від Євгена Клопотенка
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