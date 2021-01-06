Відомий кухар завжди експериментує зі смаками страв і пропонує кутю з булгура.

Євген Клопотенко поділився рецептом куті на своїй сторінці у фейсбук. На відміну від інших рецептів, булгур не потрібно замочувати на ніч. Тому цей варіант ідеально підходить для тих, хто не встигає приготувати кутю за традиційним рецептом.

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Кутя з булгуром із лаймом

Інгредієнти:

– 250-300 г булгура;

– 50 г журавлини;

– сік одного лайма;

– 50 г маку;

– 30 г родзинок;

– 50 г волоських горіхів;

– 1 ст. л меду.

Ретельно промийте булгур, відваріть до готовності протягом 15 хвилин. Перекладіть готову крупу у друшляк, промийте холодною водою. Залийте мак окропом, щоб він набряк, залиште на 30 хвилин. Процідіть через сито, далі – перетріть у блендері. Помийте, почистіть лайм, вичавіть сік. У мисці змішайте булгур з маком, перемішайте, додайте мед та сік лайма. Залиште кутю настоятися протягом 30 хвилин. Смачного!

Рецепт куті з булгура із лаймом від Євгена Клопотенка