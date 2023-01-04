24 канал подготовил для вас рецепт праздничного кутьи с черносливом и изюмом, чтобы добавить блюду немного особых ноток.

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Если вы не употребляете мед из-за аллергии, или просто он вам не нравится – замените его на сахар или сахарный сироп.

Рецепт кутьи с черносливом и изюмом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 200 миллилитров компота;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов грецких орехов;

– 3 столовые ложки меда;

– 4 – 5 штук чернослива.

Приготовление:

Перебираем пшеницу, промываем ее водой и замачиваем на 40-50 минут. Если есть возможность – оставляем на ночь. Сливаем воду и перекладываем крупу в кастрюлю с водой. Отвариваем до готовности в течение 40 – 45 минут (она должна быть мягкой).

Промываем мак, заливаем крутым кипятком и сливаем жидкость. повторяем этот процесс. Далее его перетираем в ступке или с помощью блендера. По желанию добавляем сахар.

Изюм и чернослив промываем водой, заливаем кипятком. Орехи высушиваем в духовке или на сухой сковороде, затем очищаем от шелухи и измельчаем.

Готовую пшеницу выкладываем в миску, добавляем мак, компот, изюм, чернослив орехи и мед. Перемешиваем.

Кутья готова. Приятного тебе аппетита!