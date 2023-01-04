24 канал підготував для вас рецепт святкової куті з чорносливом та родзинками, аби додати страві трішки особливих ноток.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Якщо ви не вживаєте мед через алергію, або просто він вам не довподоби – замініть його на цукор або цукровий сироп.

Рецепт куті з чорносливом та родзинками

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 склянка пшениці;

– 200 мілілітрів узвару;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 3 столові ложки меду;

– 4 – 5 штук чорносливу.

Приготування:

Перебираємо пшеницю, промиваємо її водою та замочуємо на 40 – 50 хвилин. Якщо є можливість – залишаємо на ніч. Зливаємо воду та перекладаємо крупу в каструлю з водою. Відварюємо до готовності протягом 40 – 45 хвилин (вона повинна бути м'якою.

Промиваємо мак, заливаємо окропом та зливаємо рідину. повторюємо цей процес. Далі його перетираємо у ступці, або за допомогою блендера. За бажанням додаємо цукор.

Родзинки та чорнослив промиваємо водою, заливаємо окропом. Горіхи висушуємо в духовці або на сухій сковороді, потім очищаємо від лушпиння і подрібнюємо.

Готову пшеницю викладаємо у миску, додаємо мак, узвар, родзинки, чорнослив горіхи та мед. Перемішуємо.

Кутя готова. Смачного!