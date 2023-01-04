24 канал підготував для вас рецепт святкової куті з чорносливом та родзинками, аби додати страві трішки особливих ноток.
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Якщо ви не вживаєте мед через алергію, або просто він вам не довподоби – замініть його на цукор або цукровий сироп.
Рецепт куті з чорносливом та родзинками
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Перебираємо пшеницю, промиваємо її водою та замочуємо на 40 – 50 хвилин. Якщо є можливість – залишаємо на ніч. Зливаємо воду та перекладаємо крупу в каструлю з водою. Відварюємо до готовності протягом 40 – 45 хвилин (вона повинна бути м'якою.
- Промиваємо мак, заливаємо окропом та зливаємо рідину. повторюємо цей процес. Далі його перетираємо у ступці, або за допомогою блендера. За бажанням додаємо цукор.
- Родзинки та чорнослив промиваємо водою, заливаємо окропом. Горіхи висушуємо в духовці або на сухій сковороді, потім очищаємо від лушпиння і подрібнюємо.
- Готову пшеницю викладаємо у миску, додаємо мак, узвар, родзинки, чорнослив горіхи та мед. Перемішуємо.
Кутя готова. Смачного!