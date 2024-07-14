Квашеные арбузы сохраняют витамины. Также они насыщены солями, кислотами, пищевыми волокнами и ферментами, полученными при квашении.
Будет вкусно Лето в банке: рецепт фантастического маринованного арбуза
Квашеный арбуз на зиму
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 20
Приготовление:
- Арбуз разрежьте кольцами поперек и очистите от зеленой кожуры. Каждый кружочек разрежьте на 8 частей.
- На дно кастрюли положите лист хрена, горький перец, две большие очищенные головки чеснока. Слоями выложите кусочки арбуза. Между слоями поместите веточки взрослого укропа.
- Сверху положите оставшуюся зелень, обязательно с листьями хрена, и залейте холодным рассолом – 60 граммов соли на 1 литр воды.
- Накройте тарелкой, прижмите очень легким грузом и накройте крышкой. Брожение будет активным, груз будет оседать, а жидкость будет прибывать. Лишнюю жидкость забирайте кружкой и выливайте.
- Начиная с 5 дня, можно попробовать блюдо на готовность. На пятый день арбузы будут больше соленые, чем квашеные. Если вкус нравится, то можно смело ставить в холодильник или консервировать.
- На 10 день арбузы будут квашеные, очень кислые, вкус должен стать бочковым. Выбирайте степень проквашивания по вкусу. Когда это время наступит, возьмите кастрюлю, в которой квасился арбуз, слейте рассол и поставьте его кипятиться.
- В стерилизованные банки разложите квашеные арбузы, залейте кипящим рассолом, накройте стерилизованными крышками и стерилизуйте 20 минут. Закупорьте банки, переверните их крышками вниз и укутайте одеялом на сутки.