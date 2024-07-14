Квашені кавуни зберігають вітаміни. Також вони насичені солями, кислотами, харчовими волокнами та ферментами, отриманими при квашенні.

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Квашений кавун на зиму

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 20

Приготування:

  1. Кавун розріжте кільцями впоперек і очистьте від зеленої шкірки. Кожен кружечок розріжте на 8 частин.
  2. На дно каструлі покладіть лист хрону, гіркий перець, дві великі очищені головки часнику. Шарами викладіть шматочки кавуна. Між шарами помістіть гілочки дорослого кропу.
  3. Зверху покладіть зелень, що залишилася, обов'язково з листям хрону, і залийте холодним розсолом – 60 грамів солі на 1 літр води.
  4. Накрийте тарілкою, притисніть дуже легким вантажем та накрийте кришкою. Бродіння буде активним, вантаж осідатиме, а рідина прибуватиме. Зайву рідину забирайте кухлем і виливайте.
  5. Починаючи з 5 дня, можна скуштувати страву на готовність. На п'ятий день кавуни будуть більше солоні, ніж квашені. Якщо смак подобається, то можна сміливо ставити у холодильник чи консервувати.
  6. На 10 день кавуни будуть квашені, дуже кислі, смак має стати бочковим. Обирайте ступінь проквашування до смаку. Коли цей час настане, візьміть каструлю, в якій квасився кавун, злийте розсіл та поставте його кип'ятитися.
  7. У стерилізовані банки розкладіть квашені кавуни, залийте киплячим розсолом, накрийте стерилізованими кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Закоркуйте банки, переверніть їх кришками донизу і закутайте ковдрою на добу.