Квашеная капуста – простая домашняя закуска, которая может стоять в прохладном месте достаточно долго. Ее достают из банки и поливают маслом, нарезают лук и смакуют.

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Она может заменить на столе салат или любую другую зимнюю закрутку, которую мы подаем к мясным или рыбным блюдам. Также квашеная капуста не калорийна и разрешается при любой диете. 24 канал подготовил отличный рецепт.

Рецепт квашеной капусты

Время: 4 дня

4 дня Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 – 3 килограмма белокочанной капусты;

– 150 граммов моркови;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– 1,5 ложки соли;

– 1,5 ложки сахара;

– 1 литр воды.

Приготовление:

Тщательно вымойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.

Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.

В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листики и тщательно перемешайте.

Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.

Для приготовления соле соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.

Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.

В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.

На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.

Приятного аппетита!

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