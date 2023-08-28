Квашена капуста – проста домашня закуска, яка може стояти в прохолодному місці досить довгий час. Її дістають з банки та поливають олією, нарізають до неї цибулю та смакують.
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Вона може замінити на столі салат, або будь-яку іншу зимову закрутку, яку ми подаємо до м'ясних чи рибних страв. Також квашена капуста не калорійна і дозволяється при будь-якій дієті. 24 канал підготував відмінний рецепт.
Рецепт квашеної капусти
- Час: 4 дні
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.
- Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.
- У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.
- Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.
- Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.
- Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.
- В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.
- На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.
Смачного!