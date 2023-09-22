Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, состоящее из нескольких слоев мясного и молочного соуса с макаронными листьями.

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Кроме того, что она стала культовой для сериала "Друзья", она также была любима у рыжего кота Гарфилда.

Рецепт лазаньи из сериала "Друзья"

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов говяжьего фарша;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 – 3 стебля сельдерея;

_ 400 граммов помидоров в собственном соке;

– 200 граммов твердого сыра;

– специи: базилик, майоран, орегано по желанию.

Для соуса:

– 50 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 500 граммов молока;

– мускатный орех;

– соль;

– черный молотый перец;

– листья лазаньи.

Приготовление:

Нарезаем мелкими кубиками очищенные морковь, сельдерей и лук. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем овощи в течение 5 минут.

К овощам добавляем говяжий фарш и обжариваем до готовности. Затем добавляем специи, соль, перец и тщательно перемешиваем.

Измельченные помидоры без кожуры добавляем в фарш и вливаем немного воды. Тушим все под крышкой на медленном огне около 15 минут.

Для приготовления соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем в однородную массу. После вливаем молоко и доводим соус до загустения, постоянно помешивая. Натираем мускатный орех и соль.

Возьмите форму для запекания и смажьте дно белым соусом. Затем выкладываем листы для лазаньи, снова соус бешамель, затем мясной соус и тертый творог. Выкладывайте слоями до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой: лист лазаньи, соус бешамель и творог.

Поставьте лазанью в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

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