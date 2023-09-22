Лазанья – популярна страва італійської кухні, яка складається з кількох шарів м'ясного та молочного соусу з макаронними листами.

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Окрім того, що вона стала культовою для серіалу "Друзі", вона також була улюбленою у рудого кота Гарфілда.

Рецепт лазаньї із серіалу "Друзі"

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів яловичого фаршу;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 – 3 стебла селери;

_ 400 грамів помідорів у власному соку;

– 200 грамів твердого сиру;

– спеції: базилік, майоран, орегано за бажанням.

Для соусу:

– 50 грамів борошна;

– 100 грамів масла;

– 500 грамів молока;

– мускатний горіх;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– листи лазаньї.

Приготування:

Нарізаємо дрібними кубиками очищені моркву, селеру та цибулю. На розігрітій сковороді з олією обсмажуємо овочі протягом 5 хвилин.

До овочів додаємо яловичий фарш та обсмажуємо до готовності. Потім додаємо спеції, сіль, перець та ретельно перемішуємо.

Подрібнені помідори без шкірки додаємо до фаршу і вливаємо трохи води. Тушкуємо все під кришкою на повільному вогні близько 15 хвилин.

Для приготування соусу бешамель у сотейнику розтоплюємо вершкове масло, додаємо борошно і перемішуємо до однорідної маси. Після вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння, постійно помішуючи. Натираємо мускатний горіх і сіль.

Візьміть форму для запікання та змастіть її дно білим соусом. Потім викладаємо листи для лазаньї, знову соус бешамель, потім м'ясний соус та тертий сир. Викладайте шарами доти, доки не закінчаться інгредієнти. Останній шар: лист лазаньї, соус бешамель та сир.

Поставте лазанью в духовку на 30 – 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!

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