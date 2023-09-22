Мясная лазанья по рецепту Моники Гелер – почувствуйте атмосферу "Друзей" у себя дома
22 сентября 2023, 13:23Читати новину українською
Источник:Цель
Для поклонников американского сериала "Друзья" мы подготовили культовый рецепт мясной лазаньи, которую готовила Моника Геллер. Да, да именно в ней по сценарию было обручальное кольцо.
Лазанья – популярное блюдо итальянской кухни, состоящее из нескольких слоев мясного и молочного соуса с макаронными листьями.
Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем
Кроме того, что она стала культовой для сериала "Друзья", она также была любима у рыжего кота Гарфилда.
Рецепт лазаньи из сериала "Друзья"
- Время: 2 часа
- Порции: 8
– 400 граммов говяжьего фарша;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 – 3 стебля сельдерея;
_ 400 граммов помидоров в собственном соке;
– 200 граммов твердого сыра;
– специи: базилик, майоран, орегано по желанию.
Для соуса:
– 50 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 500 граммов молока;
– мускатный орех;
– соль;
– черный молотый перец;
– листья лазаньи.
Приготовление:
- Нарезаем мелкими кубиками очищенные морковь, сельдерей и лук. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем овощи в течение 5 минут.
- К овощам добавляем говяжий фарш и обжариваем до готовности. Затем добавляем специи, соль, перец и тщательно перемешиваем.
- Измельченные помидоры без кожуры добавляем в фарш и вливаем немного воды. Тушим все под крышкой на медленном огне около 15 минут.
- Для приготовления соуса бешамель в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем в однородную массу. После вливаем молоко и доводим соус до загустения, постоянно помешивая. Натираем мускатный орех и соль.
- Возьмите форму для запекания и смажьте дно белым соусом. Затем выкладываем листы для лазаньи, снова соус бешамель, затем мясной соус и тертый творог. Выкладывайте слоями до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой: лист лазаньи, соус бешамель и творог.
- Поставьте лазанью в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить простой пирог с ягодами.