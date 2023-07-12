Летний торт "Арбуз" – идеальный десерт к празднику Петра и Павла
12 июля 2023, 12:21Читати новину українською
Источник:Алекс Миль
Если вы еще не пробовали торт "Арбуз" – не медлите с его приготовлением. Такой оригинальный торт станет настоящим украшением стола.
Очень оригинальная подача этого торта не оставит в стороне никого. Он настолько ярок, а еще вкусен, что подойдет к празднику: детскому или взрослому.
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Попробуйте приготовить торт "Арбуз" дома и удивите вкусным десертом родных и близких.
Рецепт торта "Арбуз"
- Время: 3 часа
- Порции: 6 – 8
– 70 граммов свежего шпината;
– 70 граммов молока;
– 50 граммов масла;
– 120 граммов муки;
– 60 граммов сахара + 10 граммов ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 8 граммов разрыхлителя.
Для желе:
– 50 грамм воды + 8 грамм желатина;
– 300 граммов вишневого компота или сока;
– ягоды голубики или черники.
Для крема:
– 300 граммов жирных сливок (33%);
– 200 граммов натурального йогурта;
– 14 граммов желатина + 70 граммов холодной воды;
– 5 ложек сахарной пудры.
Приготовление:
- Выкладываем в блендер промытый шпинат и молоко и перебиваем в пюре.
- К яйцу добавляем сахар и ванильный сахар и хорошо взбиваем венчиком. Добавляем растительное масло и шпинат, вымешиваем.
- Муку соединяем с разрыхлителем, высыпаем в шпинатную массу. Вымешиваем венчиком и переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180 градусах 25 минут. Даем выпечке остыть.
- Заливаем 14 граммов желатина 70 граммами холодной воды и оставляем набухать.
- К сливкам добавляем сахарную пудру и взбиваем крем. Смешиваем крем, белый йогурт и расплавленный желатин. Заливаем поверх бисквита и даем крему застыть.
- Заливаем 50 г воды + 8 граммов желатина, и дайте набухнуть. Растапливаем желатин, вливаем в компот или сок, размешиваем и заливаем поверх белого слоя. В желе закиньте ягодки, будто это косточки арбуза. Оставьте в холодильнике до полного застывания и подавайте.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить ягодный пирог из популярного издания The New York Times.